Mini wint Dakar!

Door: BV

Er werd geschiedenis geschreven in Zuid-Amerika. Stephane Peterhansel vierde zijn tiende Dakar-overwinning. Dit resultaat betekende tegelijkertijd de eerste triomf van de Mini All4 Racing en het X-raid Team in dit gruwelijk zware evenement.

"Wij hebben eindelijk onze doelstelling gerealiseerd: onze eerste overwinning in de Dakar Rally," zei Monster Energy X-raid Team Manager Sven Quandt nadat Stéphane Peterhansel over het podium reed. "In deze Dakarrally heeft de MINI ALL4 Racing overduidelijk zijn buitengewone betrouwbaarheid en grote potentieel aangetoond."

Peterhansel's overwinning was niet het enige succes voor het team want alle vijf ingezette Mini's behaalden een plaats in de top tien. Nani Roma maakte veel indruk door drie special stages te winnen en als tweede te eindigen. Leonid Novitskiy uit Rusland zag zijn constante rijden beloond met een vierde plaats en bewees dat zijn behouden rijstijl de juiste benadering is om succesvol te zijn. Hij won de eerste klassementsproef en daarna zorgde hij ervoor niet in grote problemen te raken. Zijn vierde plaats is overigens het beste resultaat tot nu toe van een Russische rijder bij de personenwagens in de Dakar. Daarnaast was hij de hoogst geklasseerde semiprofessionele coureur in de Dakar 2012.

Lange tijd zag het er naar uit dat het Pools-Belgische koppel Krzysztof Holowczyc /Jean-Marc Fortin aanspraak zouden maken op een podiumplaats. Op de 10e klassementsproef raakten zij met hun Orlen Mini echter in de problemen die hun kans op een podiumplaats deden verdwijnen als sneeuw voor de zon. De vijfde wagen, van de Portugees Ricardo Leal dos Santos completeerde het teamsucces met een achtste plaats in de eindrangschikking.