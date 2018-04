Alfa Giulia Design Concept

Door: BV

Het is het moment om een stijlstudie van de Giulia onder de aandacht te brengen. Je weet immers maar nooit dat de opvolger van de reeds uitbollende 159 die naam op de kofferklep krijgt. En dan zit je daar met je deskundig uitgewerkt hobbyproject.

Designer Vincent Montreuil heeft er niet op gewacht en de naam gekleefd op zijn interpretatie voor een 21ste-eeuwse Coupé voor het merk. Die is er niet meer, nu zowel de Alfa Romeo GT als de Brera in een saneringsoperatie met pensioen zijn gestuurd. Montreuil is natuurlijk geen Italiaan, maar een Fransman. In tijden waarin het gros van het Lancia-gamma bestaat uit Amerikaanse auto's, kan dat echter geen bezwaar zijn.