3x Chrysler bij Lancia op Salon Franfkurt

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt staat het tastbare resultaat van de overname van Chrysler door de Fiat-groep. Het merk presenteert er liefst 3 als Lancia verklede modellen van het Amerikaanse merk. Het gaat om de Chrysler 200, 300 en Voyager. Die gaan in Europa voortaan door het leven als de Lancia Thema, Lancia Voyager en Lancia Flavia. Die laatste is er ook als Cabrio.

De Thema is vanaf oktober te bekijken bij alle Europese verdelers van het merk. Er komen drie uitrustingsniveaus (Gold, Platinum en Executive) en eveneens drie motoren. Er is een 286pk sterke 3,6l V6 met een achttrapsautomaat en gelukkig ook een 3.0l V6 diesel in twee smaken - met 190 of 239pk - maar helaas met een automaat die slechts vijf versnellingen telt.

De Lancia Voyager mag de Phedra proberen opvolgen. Het model is een begrip en is leverbaar met een 163pk krachtige 2,8l dieselmotor die gekoppeld is aan een handbediende zesbak. Ook de 3,6l V6 met automatische zesbak (1 paardje sterker dan in de Thema) komt in het aanbod.

De Chrysler 200 is omgeturnd tot Flavia Cabrio. Net als bij bovenstaande modellen beperken de Italianen zich daarbij tot wat milde esthetische aanpassingen. Schrijf grille en logo's en je bent al een heel eind. De Flavia Cabrio die in Frankfurt staat te blinken is voorzien van een 175pk sterke 2,4l viercilinder die is gepaard aan een zestrapsautomaat. Of er ook andere motoren leverbaar worden, is nog niet duidelijk.