Vijfdeurs Fiat 500 in Genève

Door: BV

Dat Fiat voor de lancering van de 500 een pagina uit het marketingboek van Mini heeft genomen, is geen geheim. En het zou best kunnen dat Fiat die handleiding nog wel even volgt. Over een break wordt al een tijd gespeculeerd, en nu duikt ook een vijfdeursversie op.

Die zou zelfs al op het Autosalon van Genève kunnen staan. Als studiemodel, ongetwijfeld, met een productieversie op het platform van de nieuwe Panda. Dat zou dan, als het geruchtencircuit gelijk krijgt natuurlijk, meteen de eerste zijn om op het platform van de volgende 500 te staan. Fiat werkt overigens aan vervanging. De tweede generatie 500 zou overigens de stijl van de huidige grotendeels respecteren, maar wel wat groter worden. Had Mini dat ook niet eens gedaan?