Voor de jacht: Blaser Edition Land Rover Defender

Door: BV

Blaser, dat is een merk van jachtgeweren. En Land Rover heeft er de handen mee in elkaar geslagen voor een speciale editie van de Defender. Die is net nog getrakteerd op een van de Freelander geleende 2,2l dieselmotor - met 122pk en 360Nm exact even krachtig als de 2,4l die hem vooraf ging.

De Defender Blaser Edition is gebaseerd op de 110 in SE-uitvoering met dubbele cabine, uitgevoerd in oud groen. Het model is standaard voorzien van een dakdrager, extra verstraler, trekhaak, winch, snorkel en spot achteraan. Specifiek zijn eveneens de zwarte lederen zetels met groene stiknaden, de Blaser logo's op de voordeuren en een geweerkoffer als hoofdattractie. Die is in de laadruimte ingebouwd, biedt plaats aan maximaal vijf jachtgeweren en is ook nog eens voorzien van twee schuiven voor munitie. Kostprijs: € 49.500, alleen in Duitsland en op niet meer dan 60 exemplaren.