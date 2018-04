Land Rover Defender krijgt update

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt zal Land Rover dan wel een studiemodel voor een compleet nieuwe Defender voorrijden - de huidige generatie moet nog minstens enkele jaren mee. Voor modeljaar 2012 ondergaat het model daarom nog eens een kleine update.

De voornaamste wijziging is de motor. De huidige 2,4l dieselmotor van Ford-origine maakt plaats voor een variant van de 2,2l dieselmotor die ook al de Freelander en Evoque aandrijft en bij zustermerk Jaguar onlangs nog debuteerde in de XF.

De centrale is aangepast voor het gebruik in de Defender en levert exact even veel vermogen en trekkracht als de actuele krachtbron: 122pk en 360Nm. De eenheid beschikt wel over een partikelfilter, voldoet vanzelfsprekend aan de Euro 5-emissienorm en is zuiniger en schoner dan voorheen. De CO2-uitstoot van de 90 bedraagt 266gr/km, terwijl de langere 110 en 130-versies 295gr/km laten optekenen. De centrale blijft gekoppeld aan een handgeroerde zesbak, maar de elektronisch begrensde topsnelheid is opgetrokken van 132 naar 145km/u.