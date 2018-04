Mini productplanning tot 2016 op straat

Door: BV

Voor een autobouwer is het even cruciaal als moeilijk om de planning van toekomstige producten geheim te houden. Het is enerzijds nodig om de logistiek zeer complexe ontwikkeling en productie op te zetten en anderzijds van belang dat je concurrenten niet in je kaarten kunnen kijken. Bij Mini is het alvast niet gelukt, want alle plannen tot 2016 liggen op straat. Daarin is alvast géén Mini Rocketman te zien. De bevestiging van eerdere geruchten dat het model toch niet in productie gaat.

De Mini Paceman, die we reeds als concept car mochten bewonderen, is de eerste die op de productlijst staat. Het model komt eind volgend jaar op de markt in een driedeursversie. Die wordt in de zomer van 2014 gevolgd door een vijfdeursvariant (codenaam F54). BMW hoopt er de wind uit de zeilen van andere premium vijfdeursmodellen, zoals de Mercedes A-Klasse en Audi A1 Sportback, te kunnen halen.

Een jaar later is het tijd voor een nieuwe generatie van de Clubman. Het recept daarvan wordt aangelengd, want volgens de eerste informatie krijgt de break een conventionele (symmetrische) configuratie met vier volwaardige portieren en wordt hij zo maar eventjes 25cm langer.

2015 wordt ook het jaar van de introductie van een nieuwe vijfdeursvariant die een lange wielbasis weliswaar koppelt aan een relatief lage daklijn, maar niettemin in staat moet zijn om tot zeven inzittenden te vervoeren. Dat model zal z'n bodemplaat delen met een compacte vierdeurs BMW die specifiek voor de Chinese markt wordt ontwikkeld.

In 2016 ten slotte, wil Mini een vierdeurs-met-kofferbak aan het smakenpalet toevoegen. Die sedan moet de smaakpapillen van klanten in ontluikende markten prikkelen. Landen als China en Rusland, waar sedans zeer populair zijn.