Mini Paceman gaat de Evoque achterna

De zeer productieve ontwikkelingsafdeling van Mini rolt alweer een nieuw model naar buiten. Dit is immers de Paceman. Nu is het nog een concept, op weg naar Detroit voor het Autosalon dat daar begin januari de deuren opent, maar het is duidelijk dat serieproductie om de hoek loert.

De Paceman is gebaseerd op de Countryman, maar levert een paar deuren in. Om de toegang naar de achterbank wat te vereenvoudigen zijn die groter dan bij de Countryman. Het silhouet sluit wat nauwer bij dat van een coupé aan. Dat is de tanken aan de schuiner aflopende dakpartij. Vooraan boet je in de paceman 2cm aan hoofdruimte in, achteraan 4cm. De stijlen zijn uitgevoerd in zwart om het contrasterend wit gelakte dak een zwevende indruk mee te geven. Een truukje dat Mini toepast op veel van z'n modellen en deze Paceman - ongetwijfeld gewild - wat trekken van de Range Rover Evoque verleent.

Aan de achterzijde zit een specifieke kofferklep, zijn er aangepaste achterlichtunits en zit een bumperschild dat met strakkere pennentrekken tot stand kwam. Het wordt aan weerszijden door een uitlaatlijn doorprikt. Aan de voorzijde is de ingreep gelijkaardig. Daar bedankt Mini voor de omslachtige taak om de lichtunits opnieuw te definiëren, maar voorziet een aangepaste grille. Van het interieur zijn er voorlopig alleen schetsen, waarin een lounge-atmosfeer voor maximaal vier inzittenden naar voor komt.

Tussen de voorwielen van de concept ligt een 1.6l turbomotor met 211pk en 260Nm trekkracht, met dank aan huistuner John Cooper Works. Die verdeelt z'n kracht over de vier wielen. Haalt de Paceman productie, dan is dat uiteraard niet enkel met de potigste krachtcentrale uit het gamma. Volgens ons boekje is de Paceman een driedeurs SUV Omdat moederhuis BMW evenwel liever nieuwe segmenten creëert, noemen ze het de eerste kleine SAV (Sports Activity Vehicle). Het is dus een klein broertje voor de BMW X6.