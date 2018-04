Is dit de nieuwe Range Rover?

Door: BV

De Range Rover staat al sinds 1970 in de catalogus van Land Rover. En eigenlijk is het model al die tijd pas twee keer vervangen door een compleet nieuwe generatie. Dat gebeurde de eerste keer in 1994 en de tweede maal in 2001. Het huidige model staat dus al ruim 11 jaar in de catalogus, ook al werd het al twee maal grondig opgefrist. In 2005 en 2009. Nu dient zich weer een compleet nieuwe generatie aan. Dat die designmatig een pagina leent uit het boek van de populaire Range Rover Evoque, ligt vast. Of deze door een Italiaans magazine gepubliceerde beelden een accurate blik werpen op de vierde generatie van het model, weten we wellicht binnenkort. De Range Rover wordt eind dit jaar afgelost.

Op technisch vlak heeft Land Rover zich wel al in de kaarten laten kijken. De nieuwe Range Rover wordt vooral beduidend lichter dan de huidige generatie. Daarvoor wordt intensief gebruik gemaakt van aluminium. Met minder gewicht op de weegschaal zal de CO2-uitstoot dalen en kan Land Rover voor de Europese markt compactere motoren gebruiken zonder dat de prestaties eronder lijden.