Door: BV

Echte cabrioliefhebbers zullen claimen dat het nu ideaal weer is om dakloos te rijden. Ingeduffeld en wel. Maar met deze Mini Cabrio Highgate kan het pas vanaf eind maart. Eerder wordt de speciale reeks niet geleverd. Maar ze bestellen kan natuurlijk wel.

De naam Highgate stamt af van een welgestelde wijk in het noorden van Londen. Als je natuurlijk zowat om de twee weken met een speciale editie op de proppen komt, dan is het vinden van goede benamingen wat moeilijker. Het model onderscheid zich door een serie unieke, opvallend glossy features voor het exterieur en het interieur. Zo is er de speciale bruine lakkleur Iced Chocolate welke dankzij een bijzondere pigmentatie in het zonlicht een blauwige zweem krijgt. Een dergelijk effect is ook te zien in de bruine softtop; in de zon krijgt die een metaalachtige glans. Opvallend is ook de bruinzwarte striping met blauwe randen. Maar wie liever geen bruin wil kan kiezen uit de kleuren Midnight Black metallic en White Silver metallic. Andere uiterlijkheden zijn de in de carrosseriekleur uitgevoerde spiegelkappen en de 17-duims wielen met een op de Britse vlag geïnspireerd spakenpatroon.

Chic bruin is het al evenzo in het interieur. De donkere lederen bekleding is afgewerkt met een licht stiksel voor enig contrast en andere lichte details (blauw) zijn de stroken op de stoelen, de roestvrijstalen pedalen en de sierstroken van geborsteld aluminium. Onder de kap kan je kiezen uit vier motoren. Benzines zijn er met 122 en 184pk en dieselen kan met 112 of 143pk.