Morgan Aero Coupé brengt goed en slecht nieuws

Door: BV

Het slechte nieuws, daar hadden we eigenlijk al eens een voorbode van gekregen, maar het is nu ook officieel bevestigd: Morgan's EvaGT is uitgesteld. Het goede nieuws is dat de Morgan Aero Coupé nu aan het gamma wordt toegevoegd. Je hebt gelijk als je denkt dat die als twee druppels water lijkt op de AeroMax. Maar die eerst was een exclusieve gelimiteerde oplage. Nu kleeft Morgan er een wat andere naam op en wordt het model aan de permanente catalogus toegevoegd. De Targa-variant van de AeroMax was overigens al die tijd wel gewoon te koop. Op de Autosalon van Genève zal hij officieel gepresenteerd worden.

Morgan heeft zich voor de Aero Coupé laten inspireren door hun GT3 Aero-racer. De carrosserie bestaat geheel uit aluminium. In totaal bedraagt het leeggewicht niet meer dan 1.200kg. Een dergelijk lijf in combinatie met een 367pk sterke 4.8 liter V8 staat garant voor serieuze prestaties. Vanuit stilstand naar 100 km/u duurt slechts 4,5 seconden. De topsnelheid ligt op 273km/u. Er komt ook een 395pk sterke variant. Het extra vermogen staat daarvan op het conto van een herwerkte uitlaatlijn.