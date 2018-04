2 jaar langer wachten op Morgan Eva GT

Door: BV

De kleine Britse autobouwer Morgan werkt aan de Eva GT. Een 4,7m lange fonkelnieuwe vierzitter die op het onderstel van de Aeromax Supersports wordt gevezen en een geprojecteerd leeggewicht van 1.250kg moet combineren met een 306pk en 400Nm sterke drieliter benzinemotor. Dat is een zes-in-lijn van BMW die het model in staat moet stellen naar 100km/u te accelereren in 4,5 seconden en een top van meer dan 270km/u mogelijk moet maken. Bij de voorstelling, afgelopen jaar op het Concours d'Elegance van Pebble Beach, beloofde het bedrijf een productiestart in 2012.

Daar komt nu ten minste 2 jaar bij. Morgan heeft z'n zinnen immers gezet op een intensief gebruik van magnesium, eerder dan het aluminium dat het nu gebruikt. Het materiaal is 30% lichter en steviger dan aluminium, maar het productieproces is ingewikkelder. Morgan zegt te betreuren dat de lancering van de Eva GT daardoor uitgesteld wordt tot het Salon van Genève in 2014. Maximaal 100 klanten hebben er last van, want dat was het aangekondigde productieaantal voor de nieuwe Morgan.