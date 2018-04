Invitation wordt nieuwe Nissan

Door: TB

Sinds Nissan de Almera in 2007 bedankte voor bewezen diensten en al eerder de Primera in de kou had laten staan, had het Japanse bedrijf geen vertegenwoordiging meer in de oerklassieke C- en D-segmenten. Met andere woorden, de Japanners hadden geen wapen meer tegen de Golf, laat staan de Passat. Dat bleek ook helemaal niet nodig, want SUV-wonderkind Qashqai kon het ontstane gat in de kassa makkelijk vullen, en meer dan dat zelfs. Een segment lager bleef de Micra bleef behouden, die zelfs versterking kreeg in van de Note, een compacte monovolumer en de Juke, een compacte cross-over. Om in diezelfde grootteorde te blijven, stelt Nissan op het salon van Genève de Invitation concept voor. Invitation zoals in "uitnodigend".

Nissan zelf noemt die Invitation een compacte hatchback, al zien wij er eerder de gedoodverfde vervanger in van de Note. Hij zal - alweer volgens de constructeur - gezien de beperkte koetswerkafmetingen bijzonder veel binnenruimte bieden. En vooruitstrevende veiligheidstechnologie in zich dragen, zoals de Around View Monitor die ook al in de Infiniti zit. Over de beschikbare krachtbronnen wordt nog met geen woord gerept, buiten dan dat de milieuvriendelijkste variant minder dan 100gr/km CO2 zal uitstoten. De concept zou in de loop van 2013 ook moeten leiden tot een productiemodel.