Tesla Model X voorgesteld

Door: BV

Tesla baas Elon Musk heeft in Californië het derde model uit de catalogus van het jonge merk voorgesteld. Het gaat om de Model X CUV, die hier als preproductiewagen wordt voorgereden.

Het model maakt gebruik van dezelfde structuur als de Model S sedan en zal voor de aandrijving eveneens met gelijke accusets beschikbaar zijn. Die zijn naar keuze 40kWh, 60kWh of 80kWh sterk. Maar omdat de Model X wat meer gewicht op de weegschaal zet, zal de autonomie telkens zo'n 10% lager zijn. Van een kleine 200km voor de instapset tot bijna 400km voor de editie met 80kWh accu.

Het meest onderscheidende uiterlijke kenmerk is er één waar je de deuren voor open moet gooien. Tesla kiest er immers voor om conventionele voordeuren te combineren met vleugeldeuren achteraan. Dat is in elk geval nog niet eerder gedaan.

Binnenin biedt Model X plaats aan drie rijen inzittenen en er zijn ook nog twee bagagecompartimenten. Eén op de conventionele plaats achteraan en één vooraan, waar bij niet-elektrische auto's de verbrandingsmotor zit.