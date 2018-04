Tesla Model S rijp voor productie

Door: BV

We hebben Tesla's Model S reeds gezien als prototype. Eind dit jaar staakt het Amerikaanse merk de productie van de Roadster om in z'n fabrieken plaats te maken voor de productielijn van de Tesla S. Hoog tijd dus dat het bedrijf de definitieve productieversie voorstelt. Dit zijn daarvan de eerste beelden. Als alles volgens plan verloopt worden de eerste exemplaren in de tweede helft van 2012 uitgeleverd.

In vergelijking met het eerder voorgestelde prototype zijn de wijzigingen aan de definitieve versie beperkt gebleven. De ontwerpers hebben de voorbumper nog voorzien van scherpere lijnen terwijl de luchtinlaten wat kleiner zijn geworden. En zoals zo vaak zijn ook details als de lichtunits in het proces richting serieproductie miniem gewijzigd.