Ook Bertone warmt op voor Genève

Door: BV

In 1912 richtte Giovanni Bertone de Carrozzeria Bertone op. Een bedrijf dat koetswerken voor bestaande chassis ontwierp, zoals in die tijd heel gebruikelijk was. Dat is dit jaar een eeuw geleden en natuurlijk mag zoiets niet ongemerkt voorbijgaan. In Genève zal het stijlhuis dan ook de Nuccio Bertone voorstellen. Die draagt de naam van de overleden kleinzoon van de oprichter en man van Lilli Bertone, die momenteel aan het hoofd staat van het bedrijf.

De Italianen maken zich sterk dat de radicale sportwagen alle typische Bertone-kenmerken uit de tijd van weleer heeft. Hoekige lijnen en een sterk uitgesproken wigvorm - een recept waar het bedrijf in de jaren zeventig al mee uitpakte (en waaruit onder meer de originele Stratos werd geboren) en dat duidelijk toe is aan een comeback.