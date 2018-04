Mini Clubvan Concept lust vracht

Door: BV

Mini is in de toekomst niet van plan veel potentiële klanten te laten liggen. Dat bleek al uit de productplanning tot 2016, die eerder uitlekte. Wat daar niet in stond, is een Mini met bestelwagenambities. Die krijgen we op het Salon van Genève als concept te zien en zal ongetwijfeld in een mum van tijd de catalogus van het merk halen.

Veel heeft de ‘Clubvan' gedoopte creatie immers niet om het lijf. Het is een Mini Clubman die z'n achterbank heeft geofferd voor de creatie van een langere, vlakke laadvloer. Mini deelt zelfs niet mee hoeveel er in past. De zijramen achteraan zijn met stickers bedekt en Mini voorziet ook een afscheiding omdat die op veel Europese markten verplicht is om onder de bestelwagen-kwalificatie te vallen.