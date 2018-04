Rinspeed Dock+Go poseert voor de camera

Door: BV

De knotsgekke Zwitsers van Rinspeed zijn wellicht in Nederlandse koffieshops op créastage geweest en ook dit jaar kwam het bedrijf weer met een gekke concept car op de proppen. Het bedrijf heeft de jongste jaren natuurlijk de lat reeds bijzonder hoog gelegd. Met auto's die kunnen varen, een Lotus die kon duiken (hoe is die niet in de nieuwe James Bond geraakt?), een Pick-up op basis van een Porsche en zo kunnen we nog even doorgaan...

Dit jaar houdt Rinspeed het relatief bescheiden. Wat je ziet is in essentie een door Rinspeed gefacelifte Smart Fortwo Electric Drive, maar dan voorzien van een rugzak. Het heet toepasselijk Dock+Go. Het extra aanhangsel dat op twee eigen wielen rust kan naar keuze een extra batterij bevatten voor een grotere autonomie of je meer bagageruimte opleveren. In elk geval zijn de extra wielen voorzien een dynamo die de bewegingsenergie omzet in een beetje extra stroom.

Het aanhangertje bovenop wiel vijf en zes kan natuurlijk aangepast worden aan je specifieke noden. Rinspeed werkte in elk geval al een variant uit voor het leveren van Pizza's en mobiele discobar uit.