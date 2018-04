Maserati GranTurismo ruilt S voor Sport

Door: BV

Hoewel de GranTurismo alweer vijf jaar meegaat, denkt Maserati er nog niet aan hem de deur te wijzen. Het model doet het nog bijzonder goed en met een milde update moet de sportcoupé weer even mee kunnen.

De upgrade is voor de Maserati GranTurismo S die voortaan als GranTurismo Sport door het leven gaat. Nieuw is de voorbumper waarbij de luchttoevoer richting motor en remmen is geoptimaliseerd. Ook de koplampen en de achterlichtunits zijn licht bijgeschaafd. Bovendien is er vooraan nu LED-dagrijverlichting te zien, want dat is inmiddels verplicht. In het interieur blijft het op andere stoelen en een nieuw stuurwiel na alles bij het oude.

De 4.7 liter V8 is wel onder handen genomen; de achtcilinder heeft 20pk aan vermogen gewonnen en produceert nu een totaal van 460pk. Het maximumkoppel reikt nog altijd tot 490Nm. Volgens Maserati is accelereren vanuit stilstand naar 100 km/u in minder dan vijf seconden mogelijk. Logisch want voorheen duurde dit exact 5 tellen. Het schakelwerk verloopt via een automatische transmissie en je kan nog steeds een sequentiële zesbak uit de optielijst plukken.

Maserati zal de GranTurismo Sport voor het eerst openlijk tonen op de Autosalon van Genève. Wie er meteen bij is met het plaatsen van een bestelling zal in de herfst de sleutels in ontvangst kunnen nemen. De prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een kleine opwaartse aanpassing.