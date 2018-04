Dodge Challenger-opvolger heet SRT Barracuda

Door: BV

Gemiddeld 1,4m lang, ruwweg 50kg zwaar, uit de familie van de baarsachtigen en hoofdzakelijk te vinden in tropische wateren. Feitjes die bij de Barracuda horen. Een nauwelijks eetbare vis, die ook nog eens als behoorlijk onvriendelijk én bewapend met een set vlijmscherpe tanden te boek staat. En toch zal Dodge de opvolger van de potigste Challengers als SRT Barracuda op de markt brengen. Weg Dodge, weg Challenger. Dat eerste heeft te maken met de beslissing van moederhuis Chrysler om z'n sportiefste devisie "Street Racing Technologies" op te waarderen tot merk. Het tweede komt natuurlijk omdat de naam Barracuda nog bij Chrysler op het schab ligt.

Van 1964 tot 1974 was Barracuda immers reeds de naam voor de muscle car van Plymouth. Eén van de talrijke concurrenten van de Ford Mustang. Het merk Plymouth werd geboren in 1928 en in 2011 geeuthanaseerd. De naam roept bij de liefhebbers van potig Amerikaans blik echter nog steeds bewondering op. Als de geruchten kloppen, zullen aan de Challenger-opvolger ook meer bescheiden buitenmaten hangen.