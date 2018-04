SRT wordt Chryslers Abarth

Door: BV

Bij Jeep, Dodge en Chrysler krijgen de extra potige versies geheid de badge SRT opgespeld. Dat staat voor Street Racing Technology en is de naam voor de afdeling die al meer dan een halve eeuw instaat voor de creatie van de snelste producten van bovenstaande merken. Nu Fiat bij Chrysler de plak zwaait wordt er grondig gereorganiseerd en dat heeft ook gevolgen voor SRT.

Het departement krijgt promotie en wordt zo snel mogelijk een echt merk. Dat betekent niet dat het eigen producten krijgt. Hoewel een uitzonderlijk nichemodel niet uitgesloten is, zal het nagenoeg uitsluitend blijven doen wat het altijd al deed. Wat wél wijzigt is dat het label wat meer aandacht krijgt, dat de afdeling veel meer vrijheid krijgt om een eigen imago te ontwikkelen en dat het bijvoorbeeld met aparte stands op de autosalons aanwezig zal zijn. Het klinkt allemaal very Abarth...

De nieuwe baas van SRT wordt Ralph Gilles. Die zwaaide de plak bij Dodge, maar als voormalig racepiloot en grote autosportliefhebber voelt hij zich nu waarschijnlijk een stuk beter in z'n vel.