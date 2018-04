Saab-garantie loopt door (in Belux)

Door: BV

Met de faillissementsaanvraag van Saab op 19 december van vorig jaar, kwam ook meteen een einde aan de officiële fabrieksgarantie van 24 maanden. De curatoren die instaan voor de afhandeling van het bankroet hebben inmiddels nog geen beslissing genomen over het voortzetten van de waarborg. Beherman, de onafhankelijke invoerder van het merk (en sinds kort ook Mitsubishi) in België en Luxemburg heeft daarom voor beide markten een alternatief opgezet. Dat garantieplan is van toepassing op alle nieuwe Saabs die de afgelopen 24 maanden in het officiële dealernet zijn verkocht. Het netwerk bestaat nu nog uit 33 servicepunten. De waarborg zal ook gelden voor wie nu nog een nieuwe Saab of directiewagen van het merk koopt. In gans het land wachten zo nog een dertigtal wagens op een nieuwe eigenaar.

Beherman stelt dat het enkel in staat is de waarborg te verlenen omdat de levering van nieuwe Saab-onderdelen geen enkel probleem vormt. Saab Parts, dat voor de levering daarvan instaat, maakt geen deel uit van het faillisement.