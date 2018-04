Witte rook: Beherman is Mitsubishi-importeur

Door: BV

De onderhandelingen tussen onafhankelijke importeur Beherman (ex Saab en Mazda) en Mitsubishi over de overname van de Belgische en Luxemburgse invoeractiviteiten van het merk zijn vandaag succesvol afgerond.

Beherman neemt de gehele organisatie integraal van Mitsubishi over, met inbegrip van het volledige personeelsbestand en de bestaande dealercontracten. Dat omvat 86 verkoops- en 3 servicepunten in Belgie en vier verkoops- en servicecentra in Luxemburg.

Voorlopig blijft het hoofdkwartier van Mitsubishi in Kontich gevestigd.