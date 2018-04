Bentley Mulsanne Mulliner Driving Specification

Door: BV

Eigenlijk is het een sportpakket, maar als Bentley zo iets ontwikkeld voor het vlaggenschip uit het aanbod, dan hoort daar natuurlijk een welluidende naam bij. Mulliner Driving Specification bijvoorbeeld. En natuurlijk haalt de Mulsanne de neus op voor alles wat opzichtig is of naar ordinair ruikt. Daarom zijn de specifieke 21-duims lichtmetalen velgen het meest in het oog springende element van het pakket.

De andere uitrusting omvat een specifieke lederen interieurbekleding met ruitvormige perforaties, geperforeerd stalen pedalen en luchtdoorstroomopeningen met een specifiek.

Het rijgedrag is verder aangescherpt met een sport-instelling, door de bestuurder naar wens te activeren, die de gaspedaalrespons, de gestuurde demping en de stuurbekrachtiging wijzigt. De prestaties zijn identiek aan die van eender welke andere Mulsanne. Die moest zich toch niet schamen. De 6,75l grote V8 met twee turbo's ontwikkelt immers 505pk en 1.020Nm. Dat is voldoende om het gevaarte in 5,3 tellen vanuit stilstand naar 100km/u te stuwen.