Range Rover Evoque Convertible is meer dan concept

Door: BV

Met de Range Rover Evoque Convertible wordt meer gepresenteerd dan zomaar een conceptcar. Als we Land Rover's bedoelingen namelijk goed hebben begrepen zal kort na de wereldpremière van de Evoque cabriolet in Genève al een beslissing worden genomen over serieproductie. En er zal heel wat moeten gebeuren om de Britten daar nog van af te brengen. Dat is ook aan de concept te zien. Het lijnenspel lijkt rijpt voor de catalogus en het model is reeds voorzien van veiligheidssystemen die de inzittenden bij een koprol vrijwaren.

Land Rover zal nog een jaar of twee nodig hebben om de Evoque convertible door te ontwikkelen, te testen en de marktintroductie voor te bereiden. Reken dus op zijn vroegst op een marktlancering in 2014. Daarmee is Land Rover overigens niet de eerste die een SUV Cabriolet presenteert. In de VS heeft Nissan reeds de Murano CrossCabrio op de markt gebracht en bovendien denkt ook Audi serieus na over een productiemodel op basis van de Cross Cabriolet Concept.

Komt het tot productie, hou dan rekening met een volledig elektrische softtop en natuurlijk de keuze uit de bekende motoren. De prijs zou zo'n 10 tot 15 procent hoger liggen dan de gesloten Evoque Coupé waarop deze convertible gebaseerd is. Ook dat is gebruikelijk.