Autoverkoop krimpt 10% dit jaar

Door: TB

De autoverkoop zit in het slop. In totaal werden er in februari van dit jaar precies 43.716 nieuwe personenwagens ingeschreven. Een daling met 17,7% in vergelijking met de resultaten van 2011, en als we de eerste twee maanden van het jaar samen tellen, bedraagt de daling 16,9% in vergelijking met de cijfers van 2011. Niet alleen de verkoop van personenwagens gaat achteruit: ook de lichte bedrijfsvoertuigen krijgen klappen (-8,4%), net als de zware voertuigen >16 ton (-21,6%) en motorfietsen (-12,5%). Enkel het segment van distributietrucks (<16ton) laat een toename optekenen (+8,6%) tijdens de voorbije maand.

FEBIAC ziet drie hoofdredenen voor die belangrijke terugval. Als meest evidente noteert het vanzelfsprekend de recente afschaffing van de ecopremie, die wagens met een CO² uitstoot van minder dan 115gr/km een pak interessanter maakte in aanschaf. Veel kopers hebben nog snel een groene wagen gekocht net voordat de maatregel eind december de prullenbak inging. Van dergelijke wagens werden in januari van dit jaar 32,5% (of 5.747 stuks) minder ingeschreven dan in januari 2011. Ten tweede heeft de invoering van de nieuwe BIV in Vlaanderen, en vooral dan de vertraging ervan een sfeer van onduidelijkheid geschapen die de koper ertoe heeft aangezet hun aankoop even uit te stellen. Ten derde is het huidige economische klimaat niet bepaald bevorderlijk voor een gezonde automarkt. Wanneer de gevolgen van de ecopremie zullen zijn vervaagt, en de vandaag in voege gegane BIV regelgeving goed en wel op de rails zal zitten, hoopt FEBIAC dat de schade voor 2012 beperkt zal blijven tot een verlies van "maar" 10% ten opzichte van een goed jaar. En dat zou al bij al niet zo'n slecht resultaat zijn, want ook bij onze Noorderburen zakt de verkoop over dezelfde periode met 10%.