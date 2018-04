Eindelijk alle details Ford B-Max

Door: BV

Het zal tijd gaan wezen - de constructeur houdt ons al lang genoeg aan het lijntje met die nieuwe B-Max. Maar nu hebben we alle details.

Dat de kleine monovolume Ford origineel met z'n deuren om zou springen - dat wisten we wel al. Het belangrijkste is daar dat de B-stijl ontbreekt waardoor conventioneel openende voordeuren en schuifdeuren achteraan een zeer grote opening opleveren.

De nieuwe B-Max is met een lengte van iets meer dan vier meter een kleine 11 centimeter langer dan de vijfdeurs Fiesta en 32 centimeter korter dan de C-Max. Volgens Ford biedt de midi-MPV net als zijn grote broer een intelligent stoelsysteem dat flexibel en eenvoudig in gebruik is. De 60/40-achterbank kan naar eigen zeggen worden neergeklapt met één hand in één beweging. Ook de stoel van de bijrijder kan worden neergeklapt, waardoor van voor naar achter een grote vlakke laadvloer ontstaat. Zelfs uitzonderlijk lange voorwerpen (tot 2,35 meter) zouden in de B kunnen passen.

Vanaf de marktintroductie zullen er vier verschillende benzinemotoren leverbaar zijn. Geheel nieuw is de 1.0 liter EcoBoost-motor met 100 of 120 pk waarvan de sterkste een verbruik van 4,9l/100km laat optekenen (114gr/km/CO2) De andere beschikbare benzinemotoren zijn de 90pk sterke 1.4 liter en de 1.6 liter met 105pk. Die laatste is ook leverbaar met een automaat. Dieselen kan met twee common-rail viercilinders. De 1.6l met 95pk verbruikt 4 liter (104gr/km/CO2) en de nieuwe 1.5l met 75pk verstookt elke 100km één decilitertje meer.

Ford denkt dat bijna de helft van de toekomstige B-Max-klanten een daarvoor met een groter heeft gereden. Daarom wordt er niet zuinig omgesprongen met snufjes. Vooral in het koppelen van de telefoon gaat Ford ver. En er is een optioneel Sony-geluidsssyteem met 8 luidsprekers, je kan starten zonder de sleutel te gebruiken, een achteruitrijcamera is mogelijk en je kan een groot panoramisch glazen dak aanvinken.