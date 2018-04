Ford B-Max komt in 2012

Door: BV

Fords monovolumes gaan vlot over de toonbank. Zelfs de nu de grote S-Max en de minder populaire Galaxy aan een opfrisbeurt toe zijn, heeft Ford weinig reden tot klagen. De opfrisbeurt van de twee technisch identiek top-monovolumes is overigens voor binnenkort. Beide in Genk gebouwde modellen beleven hun wereldpremière in januari op het Autosalon van Brussel. Geen slecht nieuws over de C-Max, maar de Fusion, die raakt Ford aan de straatstenen niet kwijt. De kleinste monovolume van het merk is een flop, terwijl het Blauwe Ovaal de nieuwe Fiësta niet snel genoeg kan aanslepen. De conclusie ligt voor de hand...

De Fusion gaat nog een dik jaar mee. Daarna gaat de naam de geschiedenisboekjes in. De opvolger zal naar analogie met de andere modellen van het merk B-Max heten. En z'n uiterlijk? Denk Fïesta met een waterhoofd en een opgetrokken kont. De aanstormende nieuwe Opel Meriva krijgt tegengesteld openende achterportieren, maar zo experimenteel wil Ford het niet maken. De B-Max wordt flink groter dan de Fusion. Vooral in de lengte, daar komt minstens 15cm bij.

Onder de kap komen uiteraard nieuwe viercilinder eco-boost (Ford-taal voor turbo)-motoren. De instapbenzinemotoren worden een cilinder geamputeerd, maar houden drukvoeding, waardoor de driecilinders tot 110pk sterk kunnen zijn. De CO2-uitstoot zal met bijna een vijfde dalen en natuurlijk staat er een Econetic-editie op de planning. Die wordt zelfs van meet af aan leverbaar.