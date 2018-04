Meer over de Ford B-Max

Door: BV

Ford heeft meer informatie vrijgegeven over de B-Max. Dat model werd vorig jaar op het Autosalon van Genève voorgesteld en beleeft z'n première als productieversie dit jaar tijdens dezelfde beurs.

Waar de B-Max zich in de eerste plaats onderscheidt van andere compacte monovolumes is het portierconcept. De productieversie behoudt immers de schuifdeuren van de concept car en heeft geen vaste B-stijl. Met zowel de conventionele voor- als achterste schuifdeuren open bedraagt de zijdelingse opening daardoor exact anderhalve meter. De elektrische bediening van de schuifdeuren heeft serieproductie niet gehaald.

Ford maakt zich sterk dat B-Max dezelfde structurele stijfheid heeft als de wat kleinere Fiësta indien de portieren gesloten zijn. Dat is te danken aan het gebruik van verticale verstevigingsbalken (net als een deel van de structuur uitgevoerd in staal met een hoge treksterkte) in de portieren, daar waar de B-stijl in normale omstandigheden zou zitten. Speciaal ontwikkelde deursloten zorgen ervoor dat de balken bij een ongeval op hun plaats blijven zitten. Ford mikt daardoor toch op een vier- of vijfsterren EuroNCAP crashtestnotering.

Aan boord is in elk geval plaats voor vijf inzittenden. De hoofdruimte vooraan gaat in vergelijking met de Fiësta zo'n 11cm in de plus. Met alle zitplaatsen bezet biedt de koffer plaats voor 326l bagage. Uiteraard is de achterbank ook neerklapbaar. In dat geval zwelt de laadcapaciteit tot 1293l. De passagierszetel vooraan (met geïntegreerde gordel) is eveneens neerklapbaar. Dat levert volgens de constructeur voldoende laadlengte op om een 2,30m lange surfplank mee te nemen.

Over de motoren blijft Ford nog zwijgzaam, maar gezien de gemeenschappelijke basisstructuur kan je ervan uitgaan dat dat vergelijkbaar wordt met dat van de Fiësta. Daarbij hoort in elk geval ook de nieuwe EcoBoost-benzinemotor van het merk. Vanaf augustus wordt de B-Max beschikbaar in het dealernet.