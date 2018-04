Morgan Plus met E van Electric

Door: BV

Voor wie het nog niet in de gaten heeft: als je maar genoeg tijd en geld hebt, kan je bij nagenoeg elke auto de conventionele krachtbron verwijderen en vervangen door een combinatie van batterijen en een elektromotor. En dat is nu exact wat Morgan heeft gedaan met de Morgan Plus E.

In het deels aluminium uitgevoerde onderstel van de Plus woont in normale omstandigheden een V8, maar die is aan de deur gezet om er een batterij en elektromotor in te huisvesten. Die laatste heeft een vermogen van 160pk en wekt 380Nm trekkracht op, terwijl de eerste stroom levert voor goed 190km rijplezier. Daarna moet de Morgan hoe dan ook enkele uren aan de stekker.

Het gewicht swingt door de conversie niet echt uit de pan. Er komt 150kg bij, wat het totaal op een nog steeds erg lichte 1,25ton brengt. En de handbediende vijfbak is zowaar gebleven. De topsnelheid van 185km/u is een beetje mager maar over de sprinttijd van nul tot 100 - 6 seconden - heb je niet te klagen. Morgan stelt de E voor het eerst tentoon op z'n stand op het Autosalon van Genève.