Zo presteert de 1.200pk sterke Veyron GS Vitesse

Door: BV

Helemaal voluit heet het model de Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Een mond vol om gewoon te zeggen dat 1.001pk niet voldoende was voor de dakloze Veyron. 1.200pk en 1.500Nm, dat lijkt er al meer op. En de prestaties, die zijn natuurlijk navenant. Vanuit stilstand knalt de tweezitter zich naar 100km/u in 2,6 seconden. Dat is sneller dan je het uitgesproken krijgt. Tel tot 7 (en één tiende om exact te zijn) en de naald wijst 200km/u aan. Allemaal dankzij een 8-liter W16 krachtcentrale met vier grotere turbo's en nieuwe intercoolers. Net als bij de Veyron Super Sports, die niet langer in productie is. Niet dat er een levende ziel van wakker ligt, maar die motor vraagt elke 100km meer dan 37l brandstof.

De topsnelheid dan: die is elektronisch begrensd op 375km/u in normale omstandigheden. Maar de boordelektronica van de Veyron heeft ook een circuit-modus, die de top meteen opdrijft tot 410km/u. De Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse roept zichzelf ook prompt uit tot de snelste productie-roadster aller tijden. Te koop (uiteraard in beperkte oplage) vanaf ruwweg € 1,7 miljoen.