Aston Martin Q: mag het iets meer zijn?

Door: BV

Het heeft er alle schijn van dat er bij Aston Martin iemand in de doos oude James-Bond-films heeft zitten snuffelen. Hoe kom je anders op de naam ‘Q' voor een nieuwe afdeling die de auto's van het merk verder aan je persoonlijke smaak aanpast. Dat is toevallig ook de naam van de afdeling die de Britse topspion aan z'n hoogtechnologische gadgets helpt.

Een Aston Martin met een Q-label is uitgerust volgens het Collections, Tailored of By Appointment-niveau. Kies je voor Collections, dan blijft het bij een uitgebreidere keuze van kleuren voor interieur en exterieur, By Appoinment biedt bijna ongelimiteerde mogelijkheden. Een HD-camera om de route te filmen, op maat gemaakt zitmeubilair, velgen op maat of een rolkooi zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.

In Genève waren zowel een Virage Volante als een Cygnet te vinden die onder dit nieuwe programma gemaakt zijn. De Virage was uitgevoerd in mat blauw, heeft een aluminium bagagerek op de achterklep en was aan de binnenzijde afgewerkt met blauwe koolstofvezel. De Cygnet viel naast de paarse lakkleur (Cherry Tree) vooral op door het weelderige interier, waar een bloemenprint in nagenoeg elk lederen oppervlak terugkwam. Achterin de Cygnet lagen zowel een tassenset als een Brompton vouwfiets in dezelfde kleur en stijl als de auto. Beiden maken ook onderdeel uit van het Q-programma.

Als de auto helemaal naar wens is biedt Aston Martin Q ten slotte nog de mogelijkheid om de stijl door te trekken naar je jacht of woonplaats. De Britten sturen dan personeel om de architect of ontwerper te ondersteunen. Hoe extravaganter je wens, hoe hoger het prijskaartje natuurlijk.