Atlanta Sports Tourer comeback na 75 jaar

Door: BV

Vraag ons niet hoe Atlanta Motors de homologatie voor elkaar denkt te krijgen. Het Amerikaanse bedrijf heeft immers plannen om z'n Sports Tourer opnieuw op de markt te brengen. Dat is bekend gemaakt tijdens een evenement voor de 75ste (!) verjaardag van het model.

De Sports Tourer anno 2012 hoort een hele hoop kenmerken van het origineel uit 1937 over te nemen. Een met de hand gevormd aluminium koetswerk over een structuur in esdoorn bijvoorbeeld. Of specifieke lederen zetels en een neerklapbare vooruit. Een 75-jaar oude motor kan het bedrijf natuurlijk niet namaken en over de aandrijving wordt nog in alle talen gezwegen...