Mille Miglia editie van BMW Z4

Door: BV

Halverwege mei is het weer tijd voor een nieuwe editie van de Mille Miglia. Die rally voor klassiekers is natuurlijk niet meer zo extreem als het origineel dat tussen 1927 en 1957 werd verreden, maar des te exclusiever. Een uitgebreid verslag van de editie 2011 vind je overigens in het Auto55-archief. De jongste tijd is het evenement bovendien uitgegroeid tot een gigantisch mediaspektakel waar bekende medeburgers en de juiste merken zich al te graag associëren. De organisatie is zelfs niet meer in handen van een team vrijwilligers, maar van een bureau dat het succes afmeet aan het winstcijfer. Dit jaar is BMW, dat het evenement in 1940 op z'n naam schreef, één van de sponsors. Dat wordt meteen gevierd met een speciale Z4 waar slechts 99 stuks van gebouwd zullen worden.

Aan de buitenzijde is de Z4 Mille Miglia voorzien van een matte zilverkleurige lak, donkere 19-duimers en luchtinlaatopeningen die in zwart zijn uitgevoerd. Aan de binnenzijde noteren we een aankleding in leder en Alcantara, een M-sportstuur en het overvloedige gebruik van rood garen. En natuurlijk is het typerende rode Mille Miglia-pijltje ook aanwezig.

Onder het plaatwerk schuilt de 340pk en 400Nm sterke zes-in-lijn. Dat is voldoende voor een sprinttijd in 5,2 seconden en een begrensde top van 250km/u. Prestaties waar ze in 1940 alleen maar van konden dromen...