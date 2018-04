Exclusief: de D Ieteren Gallery in beeld

Door: BV

2.300m² - dat is de oppervlakte van de galerij in de catacomben van het hoofdkwartier van de Belgische invoerder D'Ieteren. Een plaats waar meer dan 90 auto's, 5 koetsen en 20 moto's een beeld geven van de meer dan 200-jarige geschiedenis van de actuele importeur van (onder meer) VW, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti, Bentley en Porsche. Een periode waarin één van de oudste ondernemingen ter wereld zeven verschillende activiteiten heeft ontplooid. Van de bouw van koetsen, koetswerken voor auto's tot de assemblage van Amerikaanse wagen op Belgische bodem halverwege vorige eeuw.

Bij de tentoongestelde modellen horen onder meer een Excelsior Transformable met een D'Ieteren koetswerk uit 1924, een VW Type 30 uit 1937 (een prototype voor de latere kever), een Studebaker Avanti, Wanderer Stromlinie en een Auto Union Grand Prix type A uit 1934. De exclusieve Auto55-fotospecial schetst alvast een beeld van de tentoongestelde rijkdom.

