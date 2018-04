Van alles meer: Mercedes SL65 AMG

Door: BV

Downsizing - dat is de trend. Dat betekent dat er almaar kleinere motoren worden gebruikt om hetzelfde type auto's aan te drijven. Veelal wordt daar de technologie (directe inspuiting, druklading...) ingezet om gelijkaardige prestaties te krijgen en meteen een lager verbruik te laten optekenen. Op papier tenminste, want in de praktijk blijken die dikwijls juist meer te verstoken. In elk geval ontsnapt geen enkele constructeurs, zelfs Mercedes, aan de trend. Daarom leek de SL63 AMG (met V8 en twee turbo's) de kroon te zullen dragen in het nieuwe SL-aanbod. Niet dus, want de SL65 AMG verschijnt vanaf het Autosalon van New York ten tonele, met een V12 in het vooronder.

Voor de nieuwe Mercedes SL AMG werd de vertrouwde, maar nog altijd ontzagwekkende V12-Biturbo gebruikt. In zijn gemoderniseerde gedaante produceert deze liefst 630 pk, een toename van 18 pk ten opzichte van de voorgaande configuratie. Het maximumkoppel blijft met een begrensde 1.000Nm gelijk. Anders durft Mercedes-Benz de duurzaamheid van de AMG Speedshift 7G-Tronic automaat niet te garanderen. Het is overigens voor het eerst dat de 6.0 liter twaalfcilinder gekoppeld is aan deze transmissie die vier verschillende rijmodi kent: Controlled Efficiency, Sport, Sport Plus en Manual.



In vergelijking met z'n voorganger is de nieuweling 170 kilogram lichter geworden. Diverse onderdelen zijn daartoe uit koolstofvezel (motorkap) en aluminium (chassis) opgetrokken. Het leeggewicht bedraagt nu net geen twee ton. Nog steeds niet echt weinig, maar de prestaties lijken er weinig onder te leiden. In slechts 3,9 seconden voltooid de SL65 AMG de sprint naar 100km/u en de top ligt op 300km/u.

Mede dankzij de gewichtsreductie en de efficiëntere aandrijflijn is het brandstofverbruik (op papier) enorm gedaald. Bedroeg dit bij het oude model nog 14,0/100km, dan is dat nu 11,6 l/100km.

De nieuwe SL 65 AMG wijkt optisch slechts op details af van de 63-versie. De radiatorgrille is de voornaamste weggever. De standaarduitrusting omvat keramische remschijven, koolstofvezel interieuraccenten, met nappaleder beklede AMG-sportstoelen, Airscarf-nekverwarming, het AMG Exterior Carbon-package en een IWC-klok bovenop het dashboard.