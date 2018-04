Porsche 918 Spyder prototype is heel Mad Max

Door: BV

Dat Porsche de 918 Spyder bouwt, dat is natuurlijk oud nieuws. Eigenlijk zijn alle exemplaren al doodleuk verkocht. En de Duitsers hebben het zelfs gepresteerd om klanten nog eens extra euro's afhandig te maken door ze nog een 911 Turbo door de strot te duwen. Maar ze zijn binnenkort wel een exclusieve superbolide rijker. De ontwikkeling is in volle gang en Porsche heeft de eerste rijdende prototypes klaar. Erg veel moeite om ook plaatwerk te voorzien heeft het merk zich niet getroost en het resultaat is dan ook erg Mad Max.

In de duidelijk zichtbare koolstofvezel monocoque zit een V8 met 4,6l inhoud en een vermogen van 570pk en twee elektromotoren. 107pk sterk voor de vooras en 120pk voor de achteras. Tel alles bij elkaar op en de 918 Spyder is 770pk en ook nog eens 950Nm sterk.

De beloofde prestaties omvatten een acceleratietijd van 3 seconden, een topsnelheid van 325km/u en de mogelijkheid om geheel elektrisch te rijden en zo een belachelijk lage CO2-uitstoot op te laten tekenen. Maar al het bovenstaande met elkaar combineren gaat natuurlijk niet. Elektrisch haal je maximaal 150km/u en kan je hooguit 50km rijden. Ondanks het accupakket wil Porsche het gewicht beperken tot 1,7 ton.