Lamborghini Ferruccio Concept maakt Batman jaloers

Door: BV

In 2013 is het exact vijftig jaar geleden dat Enzo Ferrari één van z'n klanten - tractorbouwer Ferruccio Lamborghini - zo kwaad kreeg dat hij besloot zelf een sportwagenmerk op te richten. Gewoon om Enzo op de zenuwen te werken. Een anecdote die door het inmiddels bij Audi ondergebrachte bedrijf zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan. En de lat ligt hoog want Lamborghini heeft ons de jongste tijd al enkele extreme creaties getoond.

De onafhankelijke ontwerpers, zoals student Mark Hostler, zijn hun eerbetoon nu al aan het plannen. Het resultaat daarvan is deze Ferruccio Concept, die we met enige zin voor understatement agressief en scherp kunnen noemen. Batman is er jaloers op. Mark Hostler zegt dat er zowel stijlelementen van de originele Countach, de Miura als de meer recente Reventon in zitten. En als je hem laat doen dan is het een 5-liter V12 met directe injectie en twee turbo's die de aandrijving verzorgt.