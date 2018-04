Lexus ziet het klein

Door: BV

Lexus heeft welgeteld één SUV in het Europese aanbod: de RX (foto). Maar daar komt verandering in, voor wie tenminste voldoende geduld heeft. Dat heeft Andy Pfeiffenberger, de vice-president van Lexus Europa, zich laten ontvallen.

Het segment van de compacte(re) softroaders is inmiddels een stuk groter en lucratiever dan dat van de grote exemplaren en Lexus schittert door afwezigheid. Pfeiffenberger geeft toe dat ze laat op het feestje zullen aankomen, maar een instap-crossover staat nu wel op de planning van het merk. Met de ontwikkeling is nog niet begonnen, maar dat een concurrent voor de BMW X3 of Audi Q5 een hybride wordt, staat wel buiten kijf.