SRT Viper heeft interieur

Door: BV

De Chrysler Group houdt het aantal teasers (van betekenis) voor de opvolger van de Dodge Viper binnen de perken. Eéntje van het uiterlijk en nu ook één van het interieur. Voorlopig. Volgende week wordt de nieuwe generatie van de sportwagen voorgesteld op het Autosalon van New York.

Details zijn schaars, maar we verwachten niet meteen dat Chrysler het recept helemaal op z'n kop zet. Wat in elk geval wel wijzigt is de merknaam. Chryslers sportdevisie "Street Racing Technologies" wordt nu immers een apart merk. Niet toevallig op dezelfde wijze als Abarth bij Fiat als merk wordt aanzien. De potigste versies van alle modellen krijgen voortaan dus SRT op de kofferklep en dat is hier niet anders.