Fisker Atlantic zegt Hello World

Door: BV

Fisker kennen we natuurlijk van de elektrische Karma. Die auto heeft behoorlijk uit de kluiten gewassen afmetingen en een stevig prijskaartje maar het merk blijft niet zo exclusief. Op het Autosalon van New York stelt het Amerikaanse bedrijf immers een prototype van de Atlantic voor.

Samen met de eerste officiële beelden (wie onze Facebook-pagina volgt had hem al zien passeren), geeft Fisker de eerste informatie vrij. Het uiterlijk is alvast geen verrassing gezien de overeenkomsten met de grote sedan van het merk.

Gezien het nog om een prototype gaat, is de omschrijving veelal cryptisch. Zo zijn de afmetingen vergelijkbaar met die van de Audi A5. Voor de aandrijflijn wordt ook hier weer gebruik gemaakt van een elektromotor en een tweeliter viercilinder benzinecentrale. Net als bij de Karma, maar met één groot onderscheid: de benzinemotor in de Karma komt van bij GM, die in deze Atlantic is van BMW.

Achterwielaandrijving is standaard. Fisker denkt echter ook vierwielaandrijving te kunnen aanbieden. Voor autonomie- en verbruikscijfers of prestaties is het nog te vroeg.