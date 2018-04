Win een pilotenstage op 12 april!

Door: BV

De Paashaas dropt hier nog even een exclusief geschenk in de bus: een RACB-pilotenstage van één dag op het oefencircuit van Mettet voor aanstaande donderdag 12 april (aanvang: 8u, einde 19u) met een waarde van € 1.285.

De stage wordt uiteraard gegeven door professionele piloten in Volkswagen-duozit prototypes die in staat zijn in amper 4,8 seconden naar 100km/u te snellen. De cursus heeft aandacht voor de racelijn, het stuur- en remgedrag maar ook voor de afstelling (rembalans, schokdempers, bandentypes)... Meer details zijn te vinden op de site van het RACB.

Hoe kan je deelnemen? Kan je je vrijmaken op donderdag 12 april? Stuur ons dan je gegevens via het tipformulier op de site. Vermeld zeker en vast je leeftijd, adres en telefoonnummer (!!). Auto55 selecteert een geschikte kandidaat uit de inzendingen. Gezien de cursus eerder geschikt is voor mensen die reeds enige ervaring hebben (hetzij in eerdere cursussen, karting, wedstrijden...) is het aan te raden meteen een korte motivatie door te sturen. Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.

Update: De winnaar is Yannic Vanherck. Proficiat!