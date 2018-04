Saab-saga is nog niet voorbij

Door: BV

De curatoren die opkuis moesten houden bij het Zweedse merk zijn eruit: de put in Trolhattan is ruim anderhalf miljard Euro diep en de activa van Saab zullen in het beste geval een derde van die som in het laatje brengen. Maar dan is er natuurlijk ook nog het merk zelf. Potentiële overnamekandidaten mochten zich tot nu aanbieden en de curatoren laten cryptisch als altijd weten ‘verschillende' voorstellen te hebben ontvangen. Belangrijk wel: elk van de overnamekandidaten is van plan de productie te herstarten. Wat dat exact inhoud is uiteraard nog niet duidelijk. De identiteit van de geïnteresseerden blijft voorlopig geheim.