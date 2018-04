Klokken luiden al voor Audi-Ducati-huwelijk

Door: BV

De kans dat de volgende Ducati Monster z'n richtingaanwijzers deelt met de Audi A3 is weer wat groter geworden. Investindustrial, de eigenaar van het Italiaanse motormerk, is al maanden in bespreking met potentiële overnamekandidaten. Audi - of zeg maar gewoon de VW-Group - hoort daarbij en is vanaf heden de enige kandidaat waarmee de besprekingen worden verder gezet.

Vertegenwoordigers van het automerk hebben de boekhouding van Ducati tegen het licht gehouden en ‘geen onoverkomelijke struikelblokken' gevonden. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. Tot 15 april is Audi de enige kandidaat waarmee besprekingen worden gehouden en je mag ervan uitgaan dat de handtekening nog slechts een formaliteit is. VW's jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt op 19 april aanstaande gehouden en de directie wil daar het motormerk uit Bologna als pluim in z'n hoed steken.

De aankoop van Ducati past in de groeistrategie van het bedrijf. De VW-Group wil zichzelf in recordtempo opwerken tot de grootste (auto)constructeur ter wereld. Het toevoegen van een motormerk staat al langer op de verlanglijst van de directie. Eerder werden daarover onder meer met KTM besprekingen gehouden.