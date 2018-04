Amerikaanse export: Fiat Viaggio

Door: BV

Fiat komt weer met een sedan voor de middenklasse op de markt. Die Viaggio, wat Italiaans is voor reis, en dat is alvast toepasselijk want het model heeft er al heel wat virtuele kilometers opzitten. Niet omdat het binnenkort in China voor het eerst wordt getoond, maar omdat de basis ervan eigenlijk de Dodge Dart is. En die is dan weer gebaseerd op de Alfa Giulietta, met een grotere spoorbreedte als voornaamste wijziging. En Fiat beweert natuurlijk dat het design van deze nieuweling helemaal Italiaans is en in Turijn uit een pen is gevloeid, maar tegenwoordig moet je dat bij elke constructeur met een scheepslading zout nemen. Tenzij je een radiatorrooster in chroom, hoekomvattende koplampen en achterlichten met LEDs beschouwd als Italiaanse kenmerken.

Bij de eerste teaserbeelden hoort meteen wat summiere motorinformatie. Onder de kap vinden we alleszins een 1.4 Turbo met 120 of 150pk. En er is keuze tussen een vijfbak die met de hand wordt bediend of een automaat met dubbele koppeling. Het model komt voor het jaareinde in China op de markt. Het lijkt er niet op dat het model in West-Europa de catalogus zal halen.