MG blaast zichzelf op tot crossover

Door: BV

Het heet Icon Concept en één of andere opiumrokend Chinees directielid heeft besloten dat het geïnspireerd is op de MGB GT uit de jaren zestig van vorige eeuw. Maar in MG's eerste crossover zien wij in elk geval vooral lijnen van de Nissan Juke. Het is wel een vijfdeurs crossover die zichzelf vermomd als een dynamische coupé, omdat de achterste portieren een verdoken bestaan lijden. Bovendien laten ze zich tegen de gebruikelijke richting in openzwaaien.

Het interieur is op de schetsen nog vrij abstract vormgegeven, maar klaarblijkelijk is het MG's bedoeling dat de Icon Concept een vierzitter wordt waarbij de inzittenden plaats kunnen nemen in individuele zetels. Voor meer bagageruimte kunnen de achterste twee in de bodem van de auto verdwijnen. Dan heb je meteen een grote, praktische stouwruimte.

Een loutere vingeroefening is deze Icon Concept evenmin. MG wil de auto over enkele jaren op de markt hebben. In China, weliswaar.