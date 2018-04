Concept Style Coupé is Mercedes baby-CLS

Door: BV

Mercedes rolt de kinderwagen naar het Bejing voor een eerste, ietwat gecamoufleerde blik op de baby-CLS. Verpakt als Concept Style Coupé is dit de voorbode van een vierpersoons coupé, gebouwd op het onderstel dat al voor de nieuwe A- en B-Klasse dienstdoet. De vingers kruisen of duimen hoeft niet eens - Stuttgart gaat deze auto bouwen.

Op de identiteitskaart van het model lezen we een lengte van 4,63m, een breedte van 1,89m en een hoogte van 1,39m af. Ruimte die Mercedes invult met vloeiende dakbogen (waartussen in dit geval een groot panoramisch glazen dak ligt) en een hoop koetswerklijnen. Op de flanken vechten die uitgesproken plooilijnen om je aandacht. Zowel in de neus als achteraan zijn het langgerekte lichtunits die het aanzicht domineren. Aan de voorzijde flankeren ze een rechtopstaande grille met diamantmotief (zoals je ook op de A-Klasse kan krijgen) en aan de achterzijde raken ze aan een uitgesproken koffervleugel. Het geheel wordt geëtaleerd bovenop gigantische 21-duims lichtmetalen velgen.

Op de definitieve versie zal de fantasie van de ontwerpers teruggeschroefd worden. Nu zijn de koplampen in waakmodus rood en worden de richtingaanwijzer samengesteld door lichtpunten die achter elkaar oplichten, zoals de toetsen van een piano.

Als je naar de boorplank kijkt, zie je het profiel van een vliegtuigvleugel. Tenminste, dat is de bedoeling van Mercedes. Over de ganse breedte is een groot sierstuk in carbon aangebracht en voor de neus van de bestuurder zit een boordplank waarvan de twee cilindervormige wijzers in hetzelfde materiaal zijn uitgevoerd. De middenconsole is gewelfd en loopt in één stuk door naar achteren waar het de twee beschikbare zitplaatsen van elkaar scheidt. De kleurencombinatie is in een modieus lichtgrijs en antraciet, gebroken door randen en naden in fluogroen. Leder en Alcantara voeren de boventoon, maar voor de bovenzijde van de boordplank is wit nubuck gekozen. De vier integrale zetels met ingebouwde hoofdsteunen zijn overgenomen van de sportversie van de A-Klasse.

Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling verbindt de 211pk sterke tweeliter turbomotor (met directe injectie) bij de Concept Style Coupé met alle vier de wielen. Een combinatie die (tot de komst van een AMG?) wellicht de kroon op het gamma vormt. Wanneer de productieversie het levenslicht ziet is nog niet exact geweten.