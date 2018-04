Mercedes baby-CLS betrapt op productielijn

Door: BV

Mercedes broedt op een kleine versie van de CLS vierdeurs coupé. Een model dat gebouwd zou worden op basis van de nieuwe B-Klasse die op het aanstormende Autosalon van Frankfurt wordt gepresenteerd.

Das Haus is duidelijk al een eind gevorderd met de uitwerking van een compacte vierdeurs. Het model is in Hongarije, waar de Duitsers een productiefaciliteit hebben, al gespot op de assemblageband. Het gaat uiteraard nog niet om een definitief serie-exemplaar, maar wellicht om een prototype dat ingezet zal worden in de laatste fase van het ontwikkelingsproces.

Hoe de nieuwe Mercedes zal heten is nog onbekend. De lettercombinaties BLS, CLB en CLA doen de ronde. Wat een zekerheid is voorwielaandrijving, gezien de structuur met de B-Klasse wordt gedeeld. Alleen de topversies zouden de beschikking krijgen over vierwielaandrijving. Wanneer Mercedes meer van de baby-CLS laat zien is nog niet geweten.