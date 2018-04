Audi A6 L onder stroom, als e-tron

Door: BV

Audi kleeft de noemer e-tron achter z'n elektrische modellen. En daarvan hebben we er inmiddels al berhoorlijk wat achter de kiezen. De R8 e-tron beet de spits af, maar inmiddels kunnen we ook de A1 en A3 op de lijst zetten. In China is het aan de A6, in z'n lange versie die specifiek voor de Chinese markt is bestemd, om de e-tron-badge opgekleefd te krijgen. Productieversies met hetzelfde label schitteren vooralsnog door hun afwezigheid, maar daar komt verandering in. In 2014 is de nieuwe A3 de eerste waarvan we een elektrische variant kunnen kopen, en er volgen er meer.

De lange wielbasis is niet Audi's enige aanpassing voor de Chinese consument. Het infotainment-systeem herkent zo maar eventjes meer dan 29.000 Chinese tekens. En het bedrijf zegt nu al dat de lange elektrische A6 gebouwd zal worden op Chinese bodem, in Changchun, waar ook de reguliere versie van de band rolt.

Zoals het een plug-in hybride betaamt heeft de A6 L e-tron concept een veel groter elektrisch bereik dan een conventionele hybride. De lithium-ion accu moet de A6 tot 80km ver brengen. De 95pk sterke elektromotor wordt ondersteund door de bekende 2.0 liter TFSI-motor die 211pk aan het geheel bijdraagt. Het is uiteindelijk het computerbrein van de auto dat bepaalt welke krachtbron op welk moment kan worden aangesproken.