Elektrische Audi A1 e-tron

Door: BV

Audi's nieuwe hippe Mini-killer debuteert in productievorm in Genève. Maar de ingenieurs in Ingolstadt hebben het kleintje ook meteen gebruikt als basis voor een nieuw elektrisch studiemodel.

Onderhuids heeft de A1 e-tron verdacht veel van de Seat IBE. Beiden worden immers aangedreven door een elektrisch aggregaat dat 102pk sterk. Maar de Audi is beperkt tot 130km/u (en niet 160) en is wat minder fluks in de sprint (10,2 tegenover 9,6 tellen). Niet getreurd, want met de Audi komt je verder.

De Audi A1 e-tron heeft immers en zogen. "range extender" aan boord. Dat is een verbrandingsmotor die stroom opwekt als de batterijen het alleen niet meer kunnen bolwerken. De Chevrolet Volt en Opel Ampera gebruiken die techniek, zij het met een conventionele viercilinder verbrandingsmotor. Audi opteert voor een 254cc kleine wankelmotor die bij 5.000t/min zo'n 15kW opwekt. Er wordt druk gezocht naar motoren die voor het genereren van stroom een hoger rendement halen dan een normale benzinemotor. De wankeleenheid is niet rechtstreeks aan de aandrijflijn gekoppeld.

Dankzij de wankelmotor kan de A1 e-tron een autonomie van 250km voorleggen. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 1,9l/100km wat betekent dat de CO2-uitstoot amper 45gr/km bedraagt.